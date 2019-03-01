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22 марта Северодонецк посетят известные украинские писатели

Вчера, 17:05 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках проекта «Схід читає» 22 марта в Северодонецке состоится литературная встреча с известными украинскими писателями: Юлией Илюхой, Олегом Короташем, Галиной Крук и Машей Сердюк.

 Встреча состоится в городской публичной библиотеке (проспект Центральный, 54) в 11.00. Проект «Восток читает» - это цикл встреч украинских писателей и поэтов с читателями Луганской и Донецкой областей. Цель - привлечь читательское внимание к библиотекам Луганской и Донецкой области как центров общественной и культурной жизни.

 В январе и феврале уже прошли акции проекта при участии Ивана Андрусяка, Александра Дерманского, Сергея Жадана, Макса Кидрука, Андрея Куркова, Андрея Любки, Дианы Мельниковой, Евгения Положия, Тани Стус. Встречи вызвали большой интерес как детской, так и взрослой аудитории восточной Украины. Проект «Восток читает» осуществляется Благотворительным фондом Сергея Жадана в партнерстве с Украинским институтом книги при поддержке Международного фонда «Возрождение».


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