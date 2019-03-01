На Донбассе задержаны 5 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками

Пять человек, подозреваемых в сотрудничестве с пророссийскими боевиками, задержаны за минувшие сутки сотрудниками полиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 1128 правонарушений административного характера. В отделы полиции были доставлены пять граждан, подозреваемых в преступных действиях в составе вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток были раскрыты 39 преступлений, среди которых три - связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Изъяты гранаты и боеприпасы для стрелкового оружия.