КПВВ на Донбассе пересекли более 38 тыс. человек за сутки

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 18 марта, пересекли более 38 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщатся, что вчера пассажирский и транспортный поток был динамичным, наблюдалась тенденция к росту. Всего КПВВ пересекли 38,4 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8400 человек и 980 транспортных средств;

"Марьинка" - 8120 человек и 1370 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7090 человек и 1160 транспортных средств;

"Гнутово" - 4035 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10805 человек.

Также сообщается, что сегодня утром в очередях на КПВВ находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 30/20.