Власти Луганщины обратятся к Гройсману и СНБО из-за возможного обесточивания шахт

Луганская областная военно-гражданская администрация обратится к премьер-министру Владимиру Гройсману и СНБО по поводу возможного обесточивания шахт.

Об этом на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил заместиль и.о. главы ЛОВГА Юрий Клименко, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По его словам, компания "Укринтерэнерго" уведомила ЛОВГА и угольные предприятия о возможном прекращении поставок электрической энергии на шахтах "Первомайскуголь" и "Лисичанскуголь". Задолженность за потребленную электроэнергию за последние два месяца составляет 77,33 млн гривен. Действие договора об электроснабжении прекращается 31 марта.

Поставщик требует ограничить этих потребителей к уровню имеющейся экологической или технологической брони. Но так как шахты такой брони не имеют, может произойти полное их отключение от электроэнергии.

Самая сложная ситуация на "Первомайскугле", где с обесточиванием возможно подтопление шахты в Золотом водами из объектов, расположенных по ту сторону линии разграничения. Прекращение электроснабжения угрожает не только остановкой производственной деятельности, но и значительным ухудшением экологической ситуации.

В связи с этим, руководители предприятий обратятся в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины для выяснения оснований для получения экологической брони электроснабжения потребителя.

Кроме того, руководителями угледобывающих предприятий должны быть рассчитаны возможные экологические, экономические и социальные последствия в случае обесточивания шахт. На основании полученных данных будет установлен уровень чрезвычайной ситуации. Об этом проинформируют премьер-министра и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Также в ЛОВГА хотят проработать существующий алгоритм отсрочки уплаты долга за полученную электроэнергию