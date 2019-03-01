Между учреждениями Львовской и Луганской областей стартовал конкурс образовательных обменов

Ассоциация "Еврорегион Карпаты - Украина" совместно с департаментом образования и науки Львовской областной государственной администрации объявляет конкурс образовательных обменов между учреждениями Львовской и Луганской областей, проводимый в рамках программы "Изменим страну вместе". Об этом сообщает пресс-служба ЛОР.

Заявки принимаются с 15 марта до 15 апреля 2019 года. Максимальный размер гранта: до 50 тыс. грн. Собственный взнос: не менее 10% от общего бюджета проекта. К участию в Конкурсе приглашаются:

учреждения общего среднего образования;

структурные подразделения по вопросам образования райгосадминистраций, органов местного самоуправления и городов областного значения;

общественные организации.

Ознакомиться с более подробной информацией об условиях участия в конкурсе можно по ссылке.