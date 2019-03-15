Боевик на блок-посту в Станице Луганской избил мужчину

Боевик «лнр» на блокпосту в Станице Луганской избил мужчину 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел 15 марта.

«В 12:00 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо мужчину 40 лет, а затем нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле», — говорится в сообщении.

В ОБСЕ уточнили, что как только боевик отошел от него, к мужчине подошли два сотрудника бригады первой помощи и помогли ему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии