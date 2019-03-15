В УПФУ в Северодонецке рассказали о порядке оформления новых удостоверений

Управление пенсионного фонда Украины в Северодонецке обращается к жителям города, у которых открыты счета в учреждениях публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины».

С августа 2018 года стартовал процесс оформления электронных пенсионных удостоверений. Электронное пенсионное удостоверение позволяет не только получать пенсию, осуществлять оплату коммунальных и других услуг on-line, а еще дает возможность пользоваться всеми государственными электронными сервисами, сочетает в себе функции пенсионного удостоверения и банковской карточки, содержит электронную информацию о владельце и его электронную подпись.

Для получения информации предлагаем обращаться в отдел обслуживания граждан управления Пенсионного фонда Украины в г. Северодонецк по адресу: ул. Шевченко, 9. При себе иметь паспорт, справку о присвоении идентификационного кода, фото 3х2,5. Телефон для справок: (06452 )4-43-43.