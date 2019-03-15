» » Луганска ОГА и Министерство по делам ветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве

Луганска ОГА и Министерство по делам ветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская облгосадминистрация и Министерство по делам ветеранов Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Документ подписали исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь и министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

«Уверена, что в рамках этого Меморандума сотрудничество по содействию построения коммуникаций и решения вопросов, касающихся ветеранов, будет усилено», – отметила Ирина Фриз.

В свою очередь, Сергей Филь подчеркнул важность подписания этого документа: «Мы договорились, что работа областной власти будет синхронизирована с работой Министерства по делам ветеранов. Нами уже создан сектор по вопросам помощи участникам АТО/ООС в составе Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации. В дальнейшем мы будем развивать это направление деятельности областной власти».

Филь отметил, что руководителем этой структуры должен стать человек, которого предложат участники и ветераны АТО/ООС: «Это наша принципиальная позиция. Конкурс на должность государственного служащего объявят в ближайшее время. Мы хотим, чтобы люди, которые находятся на передовой, предложили того, кто будет защищать их интересы».

В пресс-службе добавили, что соответствующая работа усилит реализацию прав и социальных гарантий для лиц, принимавших участие в боевых действиях во время проведения АТО/ООС, и членов их семей.

«В частности, по налаживанию полноценной качественной помощи тем людям, которые защищают Украину», – подчеркнули в Луганской ОГА.

«Нами планируется создать соответствующий реабилитационный центр на Луганщине. Сейчас начинается его проектирование. Мы договорились с министром, что этот проект войдет в перечень программ Государственного фонда регионального развития. Построят заведение на территории одного из городов области», – отметил Сергей Филь.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:22

Боевик на блок-посту в Станице Луганской избил мужчину

Сегодня, 14:52

Австралия присоединилась к «азовским» санкциям

Сегодня, 13:59

В Рубежном пьяный автомобилист без прав врезался в здание и сбежал с места аварии

Сегодня, 13:58

В УПФУ в Северодонецке рассказали о порядке оформления новых удостоверений

Сегодня, 13:56

На Донбассе погиб 21-летний военный

Сегодня, 12:15

Луганска ОГА и Министерство по делам ветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 12:12

Россиянин организовал канал переправки нелегалов через Украину

Сегодня, 11:20

Канада передала ВСУ более 50 "Фордов"

Сегодня, 11:12

Депутаты Северодонецкого горсовета хотят установить в городе смарт-остановки

Сегодня, 09:54

На Луганщине полицейские нашли 4-летнего ребенка

Сегодня, 09:19

Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

15-03-2019, 18:18

В ОРЛО жалуются на отсутствие медиков

Новости Украины:

Сегодня, 15:14

Под Харьковом подростки убили военного

Сегодня, 14:58

На Львовщине убили пограничника

Сегодня, 14:51

В Кропивницком от гриппа умерла женщина

Сегодня, 13:59

В Одессе иностранца выбросили со второго этажа

Сегодня, 12:15

Луганска ОГА и Министерство по делам ветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 10:59

В Киеве демонтируют Шулявский мост

Сегодня, 09:50

Путин собрался в Крым

Сегодня, 09:19

Боевики за сутки десять раз обстреляли позиции Объединенных сил

15-03-2019, 18:13

Судья «Верховного суда ДНР» заочно получила 10 лет тюрьмы с конфискацией

15-03-2019, 17:59

На границе Украины с Венгрией откроют еще один пункт пропуска

15-03-2019, 17:01

В Днепре закрыли школу, в которой массово отравились дети

15-03-2019, 16:54

Между Киевом и Ужгородом возобновили авиасообщение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 