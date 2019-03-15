Луганска ОГА и Министерство по делам ветеранов подписали Меморандум о сотрудничестве

Луганская облгосадминистрация и Министерство по делам ветеранов Украины подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Документ подписали исполняющий обязанности председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Филь и министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз.

«Уверена, что в рамках этого Меморандума сотрудничество по содействию построения коммуникаций и решения вопросов, касающихся ветеранов, будет усилено», – отметила Ирина Фриз.

В свою очередь, Сергей Филь подчеркнул важность подписания этого документа: «Мы договорились, что работа областной власти будет синхронизирована с работой Министерства по делам ветеранов. Нами уже создан сектор по вопросам помощи участникам АТО/ООС в составе Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации. В дальнейшем мы будем развивать это направление деятельности областной власти».

Филь отметил, что руководителем этой структуры должен стать человек, которого предложат участники и ветераны АТО/ООС: «Это наша принципиальная позиция. Конкурс на должность государственного служащего объявят в ближайшее время. Мы хотим, чтобы люди, которые находятся на передовой, предложили того, кто будет защищать их интересы».

В пресс-службе добавили, что соответствующая работа усилит реализацию прав и социальных гарантий для лиц, принимавших участие в боевых действиях во время проведения АТО/ООС, и членов их семей.

«В частности, по налаживанию полноценной качественной помощи тем людям, которые защищают Украину», – подчеркнули в Луганской ОГА.

«Нами планируется создать соответствующий реабилитационный центр на Луганщине. Сейчас начинается его проектирование. Мы договорились с министром, что этот проект войдет в перечень программ Государственного фонда регионального развития. Построят заведение на территории одного из городов области», – отметил Сергей Филь.