Более 50 единиц автомобильной техники представители учебно-тренировочной миссии операции «UNIFIER» от Вооруженных сил Канады передали для нужд подразделения военной службы правопорядка ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

“Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволят выполнять широкий спектр задач — начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется в Киеве и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП”, — цитирует офицера военной полиции ВС Канады Берни Карона пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, отныне украинские военные правоохранители будут иметь более современную автомобильную технику, ведь все автомобили — 2018 года выпуска.

В то же время начальник 25 учебного центра ВСП ВСУ Олег Керницкий подчеркнул, что помощь из Канады значительно усилит возможности украинских подразделений: “есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам”.

По информации пресс-службы, в учебном центре ВСП останутся 14 единиц новой автомобильной техники, остальная военно-техническая помощь от правительства Канады будет распределена между структурными подразделениями. Технику получат подразделения Территориальных управлений ВСП ВС Украины