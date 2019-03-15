Депутаты Северодонецкого горсовета хотят установить в городе смарт-остановки

Депутаты Северодонецкого городского совета планируют установить смарт-остановки. Об этом сообщает сайт городского совета.

Проект представили работники Департамента внешних отношений, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности Виктория Тютюнник и Евгений Сахон. Презентация разработана при поддержке и финансировании Министерства иностранных дел Японии, в рамках программы Кусаноне.

По результатам обсуждения местами установки смарт-остановок предложено остановки общественного транспорта "Автовокзал" по проспекту Химиков, возле торгового центра «Мир» по проспекту Гвардейский и у городского Дворца культуры по проспекту Химиков.

В данном проекте смарт-остановок предусматривается установление солнечных панелей и оборудования для использования и хранения энергии, wifi-роутеров и устройства для подзарядки мобильных телефонов, GSM-кнопка вызова полиции, информационная LCD-панель.

Депутаты горсовета обещают реализировать проект к 85-летию Северодонецка, однако точные сроки пока не названы.