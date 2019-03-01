В воскресенье, 17 марта, КПВВ "Новотроицкое" в связи с реконструкцией не будет проводить пропуск граждан через линию разграничения.

Об этом сообщает Штаб операции Объединённых сил.

На пункте пропуска уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, завершено строительство мест укрытия и навесов-накопителей.

Для установление уже смонтированных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения, планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники. Поэтому по решению командующего Объединенных сил, в воскресенье, 17 марта, будет временно прекращено осуществление пропускных операций на один день.

"Проведение полного объема запланированных мероприятий по обустройству КПВВ "Новотроицкое" позволит создать более комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть эту информацию при планировании своих поездок", - сказано в сообщении.