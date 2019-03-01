В Лисичанске задержали «телефонного террориста» с настоящей взрывчаткой

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, разоблачили в Луганской «телефонного террориста», который, к тому же, занимался продажей оружия и взрывчатки.

Как сообщает пресс-центр ООС, правоохранители установили личность жителя Лисичанска, который угрожал осуществить теракты на общественных объектах города.

В ходе проверки информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась, а вот во время обысков по месту жительства «минера» правоохранители обнаружили взрыватели и элементы для изготовления самодельных взрывных устройств.