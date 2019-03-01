На Донбассе в очереди на КПВВ умерли два человека

На КПВВ на Донбассе сегодня, 15 марта, умерли двое граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сегодня в 10:35 на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста "Березовое-2" 64-летний гражданин почувствовал слабость и потерял сознание. На указанное сообщение старший наряда КПВВ "Новотроицкое" вызвал машину скорой помощи, которая прибыла уже в 10:45. Однако по приезду скорой констатировали факт смерти. Предварительный диагноз - инфаркт.

В то же время, во время прохождения на вход с временно оккупированной территории КПВВ "Майорск" гражданин Украины в 11:40 потерял сознание. В 11:45 была вызвана скорая помощ. По прибытию скорой помощи с 12:00 до 12:15 осуществлялись реанимационные меры, однако в 12:15 врачи констатировали смерть мужчины.