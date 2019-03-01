Плательщики Луганщины перечислили в бюджет более 442 млн грн ЕСВ

В январе-феврале 2019 года предприятия и предприниматели Луганщины уплатили в бюджет 442,3 млн грн единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщила и. о. начальника Главного управления ГФС в Луганской области Ольга Высочина.

По ее словам, на 1 марта 2019 года более 24 тыс. плательщиков области уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Среди них - почти 16350 физических лиц-предпринимателей, 7421 работодатель и 269 физических лиц, добровольно участвующих в социальном страховании.

"Единый взнос автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета, открытые в Госказначействе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования", - говорится в сообщении.