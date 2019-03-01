Лисичанск рискует остаться без воды и тепла

26 марта планируется новое обесточивание крупнейшего предприятия, которое поставляет воду потребителям на подконтрольной Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Отмечается, что компания получила письмо от ГП «Укринтерэнерго» - поставщика электроэнергии ЛКСП «Лисичанскводоканал» - о прекращении поставок электрической энергии с 9.00 26 марта в связи с существующей задолженностью за потребленную электроэнергию и 31 марта в связи с прекращением действия договора на поставку электрической энергии.

"Что касается вопроса о заключении договора на поставку электроэнергии Лисичанскводоканал от ООО «Энерго ВОСТОК», то он предусматривает предоплату.

Конечно, из-за отсутствия необходимых средств, под угрозой остается вопрос избрания поставщика электроэнергии с 1 апреля 2019 года. Фактически, у потребителя ЛКСП «Лисичанскводоканал» он будет отсутствовать. Это означает, что жители Лисичанска могут остаться не только без питьевой воды, но и без централизованного отопления в связи с остановкой котельных КП «Лисичансктеплосеть»", - сказано в сообщении.

Энергетики призывают жителей сделать запасы питьевой воды и предупредить об этом своих близких, знакомых, соседей.