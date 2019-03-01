РФ сформировала новые полки возле границы с Украиной

Вооруженные силы Российской Федерации сформировали новые маневровые полки, в том числе танковые, большинство из которых расположено недалеко от Украины и Беларуси, а также возле границ Евросоюза.

Об этом говорится в новом докладе Службы внешней разведки Эстонии, опубликованной 12 марта, передает УНН.

«Единственная серьезная угроза региональной безопасности, включая существование и суверенитет Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит от России», — начинают докладчики свой отчет.

Они считают, что угроза, исходящая от России, включает в себя не только политическую подрывную или шпионскую деятельность, но и потенциальную военную угрозу.

Сообщается, что в 2018 году Россия продолжила наращивать военные мощности вдоль западной границы. Российские вооруженные силы сформировали семь новых маневровых полков, в том числе четыре танковых полка, базирующихся менее чем в 50 километрах от границы.

По мнению спецслужб, большинство этих подразделений расположены недалеко от Украины и Беларуси, но Псковская воздушно-десантная дивизия вблизи эстонской границы стала первой дивизией российских воздушно-десантных войск, которая будет усилена третьим полком.

«Это показывает то, что на приоритетном западном направлении российские вооруженные силы готовятся к возможной войне на широком фронте», — говорится в докладе.

Представители разведки убеждены, что режим Владимира Путина готов применить военную силу против других стран, а в Европе после холодной войны Россия — единственная страна, которая начала военную атаку на суверенное государство, причем сделала это дважды, напав на Грузию и Украину.