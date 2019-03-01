Военные уничтожили БМП боевиков

За минувшие сутки, 14 марта, российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь:

из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из стрелкового оружия - вблизи поселка Травневе;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганск;

из минометов калибра 82 мм - у села Екатериновка.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 14 марта один оккупант ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты противника БМП-1.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.