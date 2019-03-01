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В Луганской области на границе с РФ продолжаются работы по инженерно-техническому обустройству

Сегодня, 19:17 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на границе с РФ продолжаются работы по инженерно-техническому обустройствуС 1 марта возобновились работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, в частности активизировались работы на участке Луганской области.

Об этом сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, работы возобновились там, где позволяют погодные условия.

Слободян также добавил, что сейчас на участке Луганской области подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройства заграждений и обустраивают противотранспортные рвы. Продолжаются проектно-изыскательские работы.

Всего с начала месяца уже обустроены около 500 м рвов (с начала года 4,5 км), 120 м заграждения типа «Егоза» (с начала года 6 км), подготовлено 1 200 м трассы для обустройства рокадной дороги.

Также на участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Олег Слободян напомнил, что данный проект был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинско-российском участке системы «интеллектуальной границы», которая объединяет технические, инженерные и фортификационные новации и предоставит возможность максимального контроля за линией государственной границы и предупреждения ее нарушения. Конечным сроком реализации проекта является 2021 год.

Всего на 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн. грн. На эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 км противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,94 км заграждений со спиралью типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов этой дороги через сложные участки (овраги, канавы и т. п.), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах и ​​ряд других важных работ.

Кроме того, помощник председателя Госпогранслужбы отметил, что эффективность данного проекта подтверждается уже тем, что на участках, где система действует, возможность нарушения линии границы практически сведена к нулю.

Также помощник главы пограничного ведомства констатировал, что на протяжении 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1,3 млрд. грн. За эти средства оборудовано и оснащено около 30% протяженности российско-украинской границы, а это: почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги, переоснащено 5 пограничных подразделений, оборудовано достаточное количество опорных пунктов, приобретено уникальное техническое оборудование для дистанционного контроля и много другое.

При этом следует понимать, что Государственная пограничная служба не реализует проект самостоятельно. Этим занимаются подрядные организации, которые участвуют в проекте на определенных законом условиях. «Данный проект является крайне важным для нашего государства, а потому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти», – отметил Олег Слободян.


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