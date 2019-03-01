Экологи в Луганской области призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к операции «Первоцвет-2019».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной экологической инспекции в Луганской области.

Инспекцией в рамках проведения мероприятий государственного надзора (контроля) за охраной раннецветущих объектов растительного мира по состоянию на 11 марта проведено 18 проверок, в результате которых выявлено 17 правонарушений, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, из которых 12 передано на рассмотрение в судебные органы, за 5 вынесены постановления о наложении административного взыскания на общую сумму 986 грн., из которых оплачено одно постановление на сумму 255 грн.

Рассчитано убытков, причиненных государству, на сумму 352 грн., предъявлена одна претензия для добровольной уплаты.

Инспекторы призывают граждан проявить экологическое сознание: не срывать, не продавать и не покупать первые весенние цветы. «Стоит отметить, что сбор этих растений не дает возможности им создать семена. Сорванный стебель с тремя первоцветами означает гибель 45-60 семян. И как следствие отсутствие новых растений, что может привести к их уменьшению и даже исчезновению. А именно первоцветы является единственным источником питания для многих видов насекомых. Исчезнут первоцветы — исчезнет огромное количество бабочек, пчел, шмелей и других букашек, которые защищают лес от вредителей. Деревья начнут болеть и усыхать. Эту цепочку нетрудно продолжить и к самому человеку, который, образно говоря, рубит сук, на котором сидит», — призвали экологические инспекторы.