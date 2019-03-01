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Боевики за день четыре раза обстреляли позиции ООС

Сегодня, 19:02 citynews.net.ua | Напечатать

На Донбассе в течение текущих суток противник четыре раза обстрелял позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский огонь вблизи поселка Травневое. Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли населенный пункт Луганское. Из минометов калибра 82 мм зафиксирован обстрел возле села Екатериновка.

Потерь среди украинских защитников нет. Наши подразделения дали ответ противнику. Уничтожено боевую машину пехоты противника. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.


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