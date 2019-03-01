Рубежанин напал на агитационную палатку кандидата в президенты

В Рубежном местный житель пытался помешать проведению предвыборной агитации.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

По данным ведомства, сегодня, 14 марта, 21-летняя волонтерка заявила о том, что в агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины зашел неизвестный мужчина, который выражался нецензурной бранью, бросался драться и мешал проводить агитацию.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия, прекратили действия хулигана, опросили заявителя и свидетелей.

Нарушителем оказался 31-летний местный житель. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 173 КУпАП "мелкое хулиганство".