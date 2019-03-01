Полицейские проводят комплексную отработку Станично-Луганского района

Полицейские из разных подразделений ГУНП проводят комплексную отработку территории Станично-Луганского района сегодня с утра по указанию главы полиции Луганщины Сергея Колесника, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Комплексные мероприятия проводятся с целью стабилизации криминогенной ситуации на территории района, противодействия преступности, выявления членов незаконных формирований, диверсионно-разведывательных групп и их пособников, а также выявления и изъятия из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.