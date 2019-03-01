В районе Водяного ВСУ сбили вражеский беспилотник

Российские оккупационные войска в Донбассе пытались использовать беспилотный аппарат "Фантом-4".

Об этом штаб ООС сообщает в Facebook.

"На мариупольском направлении с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадракоптер "Фантом-4".

Беспилотник сбили в районе Водяного. Его передали специалистам для изучения собранной информации, а также данных о бывших владельцах.