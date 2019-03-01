Украинские пограничники задержали на админгранице с оккупированным Крымом боевика, который воевал на территории Луганской области в составе незаконного вооруженного формирования "Заря".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители установили, что гражданин Украины 1992 года рождения нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и незаконно попал в Крым через "Керченский мост" с территории РФ. Впоследствии он пешком пытался его оставить в направлении материковой Украины.

Среди личных вещей гражданина, обнаружили военную форму одежды и жетон "ВМФ России".

Мужчина признался, что в 2014 году на территории России его завербовали в состав незаконного вооруженного формирования "Заря" на территории Луганской области. Во время одного из боев он получил тяжелые ранения и впоследствии уехал в РФ. Затем проживал в городе Пенза и был награжден нагрудным знаком "Крест Добровольца".