Красный Крест доставил в ОРДЛО партию гуманитарной помощи

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области на временно оккупированную территорию проехали 9 грузовых автомобиля от Красного Креста. Местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.