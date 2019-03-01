Порошенко отправился на фронт, чтобы посетить добровольцев

Президент Украины Петр Порошенко сегодня посетит Донбасс.

Об этом он заявил на выступлении в Киеве по случаю Дня добровольца, передает РБК-Украина.

Он также отметил, что за пять лет существенно возросла боеспособность украинской армии. По его словам, "не проходит недели без сообщений о получении нового оружия".

"Бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных сил или Национальной гвардии. Они хорошо подготовлены, вышколенные и оснащены. Сейчас лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев", - добавил Порошенко.