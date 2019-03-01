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В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната. Есть жертвы

Вчера, 18:43 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил 11 марта в результате взрыва гранаты в блиндаже двое украинских военных погибли, один получил ранения.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на руководителя военной прокуратуры Объединенных сил Олега Цицака.

По его словам, сейчас открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство), но, по предварительной информации, граната могла взорваться в результате неосторожности.

Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.


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