Бывший охранник исправительной колонии из ОРДО сдался полиции в Мирнограде

Бывший охранник Макеевской исправительной колонии, которая находится на оккупированной части Донецкой области, сдался полиции в Мирнограде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Отмечается, что 38-летний житель Макеевки почти три месяца работал охранником учреждения, подчиненного "Департаменту исполнения наказаний МВД ДНР". Так и не получив "больших денег" за работу, мужчина оставил свое рабочее место и пришел с повинной в полицию.

По словам правонарушителя, в то время его семья остро нуждалась в деньгах, что и подтолкнуло его к устройству на работу в Макеевскую исправительную колонию № 32. Прибыв туда в начале ноября 2014 года, заполнив анкету и ознакомившись со своими "функциональными обязанностями", житель Макеевки в полной амуниции с автоматом Калашникова заступил на дежурство.

Прослужив до конца февраля 2015 года младшим инспектором отдела охраны МИК №32 и увидев, что обещанных денег ему платить никто не собирается, мужчина добровольно покинул учреждение.

Узнав о том, что на территории Украины действует специальная программа "Тебя ждут дома" житель Макеевки приехал в Мирноградское отделение полиции и написал соответствующее заявление.

В соответствии с ч.6 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды НВФ и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.

Полицейскими открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. После прохождения проверки и установления того, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.