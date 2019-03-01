На Луганщине будут судить ОПГ, которая занималась похищением людей

Полиция Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая в 2014 году лишала людей свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, правоохранителями задокументирована деятельность организованной преступной группы в составе 5 человек, которые с начала июня 2014 по конец июля 2014 года, угрожая применением огнестрельного оружия и применяя физическое насилие, лишили свободы шестерых жителей Северодонецка.

Во время проведения обысков у задержанных членов группировки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 2024 патрона различного калибра, ручные осколочные боевые гранаты (РГД, РГН) и реактивные противотанковые гранатометы (РПГ).

После проведения всех необходимых следственно-розыскных действий обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы направлен в суд. Членам преступной группировки инкриминируется ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (заговор, направленный на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий), ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека), ч. 3 ст. 149 УК (незаконное соглашение, объектом которой является человек), ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).