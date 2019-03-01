» » На Луганщине будут судить ОПГ, которая занималась похищением людей

На Луганщине будут судить ОПГ, которая занималась похищением людей

Вчера, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы, которая в 2014 году лишала людей свободы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, правоохранителями задокументирована деятельность организованной преступной группы в составе 5 человек, которые с начала июня 2014 по конец июля 2014 года, угрожая применением огнестрельного оружия и применяя физическое насилие, лишили свободы шестерых жителей Северодонецка.

Во время проведения обысков у задержанных членов группировки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 2024 патрона различного калибра, ручные осколочные боевые гранаты (РГД, РГН) и реактивные противотанковые гранатометы (РПГ).

После проведения всех необходимых следственно-розыскных действий обвинительный акт в отношении 5 участников организованной группы направлен в суд. Членам преступной группировки инкриминируется ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (заговор, направленный на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий), ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека), ч. 3 ст. 149 УК (незаконное соглашение, объектом которой является человек), ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:43

В зоне ООС в блиндаже взорвалась граната. Есть жертвы

Вчера, 18:38

Луганская «Заря» подписала японского полузащитника

Вчера, 16:59

Бывший охранник исправительной колонии из ОРДО сдался полиции в Мирнограде

Вчера, 16:34

На Луганщине будут судить ОПГ, которая занималась похищением людей

Вчера, 15:13

Из-за войны на Луганщине разрушены или повреждены 7 тысяч домов

Вчера, 15:07

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы

Вчера, 14:58

На Луганщине полицейские задержали торговца оружием и боеприпасами

Вчера, 13:53

В оккупированном Луганске маршрутка с людьми вылетела на встречку и снесла ограждение

Вчера, 13:50

На Луганщине будут судить чиновника погранотряда по факту вымогательства

Вчера, 13:16

Фрейзер: Следует немедленно аннулировать привязку доступа пенсии к регистрации в качестве ВПЛ

Вчера, 12:57

Полиция ищет свидетелей аварии в Северодонецке

Вчера, 12:10

КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Новости Украины:

Вчера, 18:40

В Киеве с 1 мая существенно вырастут тарифы на электроэнергию и тепло

Вчера, 18:33

Украина вслед за ЕС отказалась от самолетов Boeing 737 Max

Вчера, 16:59

Бывший охранник исправительной колонии из ОРДО сдался полиции в Мирнограде

Вчера, 16:32

В Краматорске на коммунальный транспорт установят датчики контроля топлива

Вчера, 15:40

Украина проведет испытания новых ракетных комплексов в приграничном с РФ регионе

Вчера, 15:26

Когда украинцы будут отдыхать в апреле

Вчера, 14:58

Президент уволил главу СБУ Сумщины

Вчера, 13:54

В Волновахском районе зарегистрирован случай бешенства коровы

Вчера, 13:26

В Украине разрешили торговать гособлигациями США

Вчера, 12:08

Кабмин утвердил передислокацию частей Воздушных сил ВСУ

Вчера, 10:57

В Украине за год разоблачили 249 групп нелегальных мигрантов

Вчера, 09:58

В центре Хмельницкого на экране возле филармонии транслировали порно

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 