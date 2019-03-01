На Луганщине полицейские задержали торговца оружием и боеприпасами

Во время проведения следственно-розыскных действий сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Луганской области под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры задокументировали преступную деятельность 42-летнего мужчины, который занимался сбытом боеприпасов и взрывчатки на территории области.

Сотрудники Управления стратегических расследований получили оперативную информацию о том, что один из жителей Старобельского района занимается сбытом взрывчатки и боеприпасов.

Сотрудниками полиции была проведена кропотливая следственно-оперативная работа для того, чтобы собрать достаточную доказательную базу противоправной деятельности торговца смертоносными предметами.

Задержали торговца спецназовцы на «горячем» именно во время очередного сбыта им оружия, взрывчатки и боеприпасов - гранатомета «РПГ-18», гранаты «ВОГ-25» и полный металлический ящик с гранатами «ВОГ-25», две тротиловые шашки по 400 г , 165 патронов калибра 5,45 мм и корпус гранаты «Ф-1».

В ходе личного досмотра у злоумышленника было изъято 4500 грн., Которые он успел получить за продажу смертоносных предметов.