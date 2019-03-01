В оккупированном Луганске маршрутка с людьми вылетела на встречку и снесла ограждение Сегодня, 13:53 citynews.net.ua | Напечатать В оккупированном Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По данным очевидцев, авария произошла сегодня, 13 марта: маршрутка №152 вылетела на полосу встречного движения и снесла секцию ограждения. Другие новости по теме: В оккупированном Луганске столкнулись две маршруткиВ Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшиеВ Днепре маршрутка столкнулась с грузовикомВ Киеве маршрутка столкнулась с грузовикомВ Житомирской области произошло ДТП с участием школьного автобуса