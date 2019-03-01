В оккупированном Луганске маршрутка с людьми вылетела на встречку и снесла ограждение

В оккупированном Луганске произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По данным очевидцев, авария произошла сегодня, 13 марта: маршрутка №152 вылетела на полосу встречного движения и снесла секцию ограждения.