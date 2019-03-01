На Луганщине будут судить чиновника погранотряда по факту вымогательства

Военная прокуратура Луганского гарнизона направила в суд дело по обвинению против 23-летнего чиновника пограничного отряда по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Подозреваемый, являясь руководителем отделения продовольственного обеспечения, отвечал за тыловое обеспечение одного из пограничных отрядов в Луганской области, расположенного вблизи линии разграничения.

По результатам расследования установлено, что чиновник требовал деньги от предприятия из Кривого Рога, которое поставляло картофель для пограничников. В качестве "благодарности" за сотрудничество он сначала просил 10 % от стоимости поставленного товара, а впоследствии увеличил требования до 20 %. В противном случае пограничник угрожал разорвать договор с поставщиком.

В ходе расследования проведена экспертиза видео- и звукозаписи разговоров, во время которых подозреваемый озвучивал свои требования предпринимателю. В общем чиновник требовал и получил от представителя агропредприятия неправомерную выгоду на общую сумму 46 тыс. гривен.

Чиновнику выдвинуто обвинение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3, ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества