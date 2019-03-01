Фрейзер: Следует немедленно аннулировать привязку доступа пенсии к регистрации в качестве ВПЛ

Более 700 тысяч пенсионеров, проживающих на оккупированном Донбассе, с начала войны и по сей день лишены возможности получать свои законные пенсии.

Об этом в ходе брифинга в Киеве, представляя новый доклад*, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает РПД "Донецкие новости"

"Это прямой результат государственной политики, которой право на пенсию привязано к регистрации как ВПЛ и процедуре верификации, следующей вслед за такой привязкой", – сказала Фрейзер

"Наша рекомендация остается неизменной. Следует немедленно аннулировать привязку доступа к пенсии к регистрации в качестве ВПЛ. Люди должны иметь одинаковый доступ к пенсии, независимо от того, где они проживают. Эти люди платили взносы в существующую систему всю свою жизнь. Они верили в эту систему, а теперь не могут получить то, что им принадлежит", – добавила она.