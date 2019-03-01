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Полиция ищет свидетелей аварии в Северодонецке

Сегодня, 12:57 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине устанавливаются свидетели аварии, которая произошла 10 марта в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Полиция ищет свидетелей аварии в Северодонецке

Так, в период с 21 до 23 часов вечера на улице Курчатова неизвестный автомобиль совершил наезд на два припаркованных транспортных средства - Mazda 6 и Fiat Dukato, после чего уехал с места происшествия. Осмотрев место случившегося, патрульными изъято правое зеркало вероятного виновника ДТП.

"В связи с этим, обращаемся к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефону: (099) 377-39-98, 102 или обратиться по адресу: Лисичанск, ул. Штейгерская, 8", - сказано в сообщении.


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