Полиция ищет свидетелей аварии в Северодонецке

На Луганщине устанавливаются свидетели аварии, которая произошла 10 марта в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

Так, в период с 21 до 23 часов вечера на улице Курчатова неизвестный автомобиль совершил наезд на два припаркованных транспортных средства - Mazda 6 и Fiat Dukato, после чего уехал с места происшествия. Осмотрев место случившегося, патрульными изъято правое зеркало вероятного виновника ДТП.

"В связи с этим, обращаемся к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефону: (099) 377-39-98, 102 или обратиться по адресу: Лисичанск, ул. Штейгерская, 8", - сказано в сообщении.