КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 12 марта, пересекли 43 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужбу.

Сообщается, что сегодня утром на КПВВ в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/30. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки пассажирский и транспортный поток характеризовался определенным ростом, всего пункты пропуска пересекли 43 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 10075 человек и 1145 транспортных средств;

"Марьинка" - 9315 человек и 1555 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7955 человек и 1330 транспортных средств;

"Гнутово" - 4715 человек и 1060 транспортных средств.

"Станица Луганская" - 10910 человек.