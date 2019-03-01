Правозащитники подготовили представление в суд в Гааге по поводу насильственных преступлений, совершенных на Донбассе

Харьковская правозащитная группа и ОО Мирный берег подготовили представление в Международный уголовный суд в Гааге по поводу насильственных преступлений, совершенных во время войны в Донбассе. Представлен соответствующий доклад, сообщается на сайте правозащитной группы.

Отмечается, что в обновленной и уточненной версии представления в Международный уголовный суд обобщена информация о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта в Донбассе, и обоснована возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда.