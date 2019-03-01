СБУ: С начала войны на Донбассе освобождены или найдены 3239 человек

С 7 апреля 2014 на Донбассе, где продолжаются боевые действия, освобождены или найдены 3239 человек. Об этом свидетельствуют данные информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были лишены свободы или пропали без вести в районе проведения антитеррористической операции, что ведется Объединенным центром, сообщили в Службе безопасности в ответ на запрос Радио Свобода.

«Из них в период с января 2018 года по настоящее время найдены или освобождены 24 человека», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в связи с тем, что часть территорий Донбасса находится под контролем незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников и их возвращение на подконтрольную украинской власти территорию зависит от результатов переговоров.

«Соответствующие предложения (по обмену) регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработку с привлеченными в рамках минского формата международными гуманитарными организациями. В то же время практическая реализация переговорных мероприятий затрудняется вследствие различных подходов сторон к пониманию задекларированного принципа освобождения «всех на всех». В частности требований противоборствующей стороны включить в переговорный процесс в рамках ТКГ отдельные категории лиц, не подпадающих под критерии, определенные минским форматом (лица, совершившие особо тяжкие насильственные преступления или уголовные правонарушения, не связанные с проведением АТО т.д.)», - пояснили в СБУ.