Молодежь Донецкой и Луганской областей – среди лидеров в желании сдать ВНО

Молодежь Донецкой и Луганской областей – среди лидеров в желании сдать Внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на данные Украинского центра оценивания качества образования.

Так, наибольший процент зарегистрированных в Полтавской области – более 74%. Луганщина уступает в этом списке лишь четырем областям, а также Киеву и Киевской области, имея почти 60% зарегистрированных. Это около половины от ожидаемого количества участников из числа выпускников школ, студентов и учащихся (слушателей) учреждений высшего и профессионального образования.

В Донецкой области процент зарегистрированных составляет 66,2%.

Среди предметов традиционно больше выбирают украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Также в ТОП-5 входят английский язык и география.

Регистрация на ВНО-2019 началась 5 февраля и продлится до 25 марта. В то же время руководители учебных заведений должны направить комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов), которые проходят государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО, до 18 марта 2019 года.

Изменить данные, указанные при регистрации, участник тестирования может до 25 марта. Для этого, после получения сертификата, нужно повторно пройти процедуру регистрации, воспользовавшись сервисом https://zno.testportal.com.ua/edit.