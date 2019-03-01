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За 2018 год на Донбассе погибли 55 мирных жителей

Сегодня, 17:50 citynews.net.ua | Напечатать

Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе за 2018 год.

Об этом во время презентации 25-го доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщила глава миссии Фиона Фрейзер, передает 112 Украина.

«В течение 2018 мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения – 55 человек погибли и 224 были ранены», - говорится в докладе.

Фрейзер отметила, что это вдвое меньше, чем количество жертв среди гражданского населения в 2017 году и наименьший годовой показатель за весь период конфликта.

В докладе также сообщается, что с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. В частности, погибли мужчина и женщина, еще 11 мужчин и 3 женщины были ранены


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