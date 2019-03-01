На Донбассе силы ООС задержали 5 человек, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

Пять человек, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами, за минувшие сутки задержаны на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 274 правонарушения административного характера. В отделы полиции были доставлены пятеро граждан, подозреваемых в участии боевых действиях в составе вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.