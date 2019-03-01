Кривонос в СНБО будет заниматься перевооружением и сотрудничеством с НАТО

Президент Петр Порошенко поручил новому заместителю секретаря СНБО Сергею Кривоносу заниматься вопросами перевооружения армии, военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО.

Об этом он заявил во время представления Кривоноса, которое транслировалось на странице главы государства в Facebook.

"Я хочу поручить Вам, чтобы Вы обеспечивали и отвечали в аппарате СНБО за вопросы перевооружения Вооруженных Сил Украины, других силовых подразделений, вопросы военно-технического сотрудничества и вопросы взаимодействия с НАТО", - сказал Президент.

Он также напомнил, что Кривонос защищал Украину с первых дней войны, и его действия, как с точки зрения мужества, так и точки зрения профессионализма, являются "демонстрацией нового типа украинского военного".

"Профессиональный военный с безупречной репутацией, которого поддерживает и власть, и оппозиция - это именно та кандидатура, которая должна возглавить это ответственное направление", - заявил Президент, комментируя назначение нового заместителя секретаря СНБО.

Как сообщалось, 25 февраля в программе "Наші гроші" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень" из украинского оборонного комплекса, к которой, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - Игорь. Позднее в НАБУ сообщили, что фирмы, фигурирующие в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро.

Олег Гладковский отбросил обвинения в коррупции и обратился в НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании.