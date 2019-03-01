В день выборов президента Украины – 31 марта – КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области будет работать в усиленном режиме. Об этом во время встречи с наблюдателями ОБСЕ сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Встреча руководства области с долгосрочными наблюдателями на территории Луганской области от ОБСЕ-БДИПЧ, департамента, что занимается выборами и демократическими институтами, прошла сегодня, 12 марта.

Заместитель председателя облгосадминистрации подчеркнул, что в день выборов КПВВ «Станица Луганская» будет работать в усиленном режиме.

Также он сообщил, что на интернет-ресурсах неподконтрольной украинским властям территории появляется информация о прекращении работы КПВВ в период выборов, однако она не соответствует действительности. «Органы государственной власти сделают все возможное, в том числе, минимизируют очередь на пункте пропуска, чтобы граждане, проживающие на той территории, смогли в соответствии с законом проголосовать», – отметил Клименко.

Также Клименко рассказал, что на Луганщине создана областная рабочая группа по обеспечению выполнения положений Закона Украины «О выборах президента Украины». Решением Центральной избирательной комиссии №300 на территории области создано 6 округов. Они расположены: в Счастье (№ 105), Северодонецке (№ 106), Лисичанске (№ 107), Рубежном (№ 112), Сватово (№ 113) и Станице Луганской (№114). 5 округов находятся на неподконтрольной украинской власти территории.

Общее количество избирательных участков в регионе – 522.