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В ОРЛО местные «силовики» изъяли контрабанду сигарет на 1,5 млн. руб

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «правоохранители» изъяли табачные изделия без «акцизов ЛНР» на 1,5 млн руб. (600 тыс. грн по местному курсу на 12.03.2019).

Об этом сообщает т.н. пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 6 марта сотрудники «правоохранительных органов» на территории одного из домостроений в поселке Изварино обнаружили табачные изделия марки «Marlboro» без «акциза ЛНР», на них также не было документов, подтверждающих происхождение. Всего изъято 42 тыс. 500 пачек сигарет.

В «республике» уверяют, что «проверки в данном направлении продолжаются».


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