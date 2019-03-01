На КПВВ на Донбассе зафиксировали увеличение пассажиропотока

КПВВ на Донбассе за минувшие сутки пересекли 37,4 тыс. лиц.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что за прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток через КПВВ в оба направления был динамичным и характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера через КПВВ проследовало 37,4 тысяч человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8480 лиц и 1005 транспортных средств;

"Марьинка" - 7810 человек и 1420 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7015 лиц и 1295 транспортных средств;

"Гнутово" - 3925 человек и 875 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10125 человек.

Отмечается, что сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 20/60; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/20.