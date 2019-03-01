В зоне ООС тренировались подразделения реактивной артиллерии

В районе проведения операции Объединенных сил за линией отвода прошла тренировка подразделения реактивной артиллерии.

Об этом, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе, находящемся за линией отвода вооружения соответствующим калибром и соответствующего назначения, прошла тренировка подразделения реактивной артиллерии. Это занятия по специальной подготовке в районе проведения операции Объединенных сил прошло с практическим выполнением нормативов. В частности, проверялись умения и обучение артиллеристов в занятии огневой позиции, ориентировании на своем направлении и изменении дальности и направления стрельбы.

По оценке командования, воины-артиллеристы в полном объеме выполнили поставленные задачи.