В ГФС разъяснили, какую декларацию подают при выезде на ПМЖ

Граждане Украины, которые выезжают за границу на постоянное место жительства, должны подать в контролирующий орган по месту своей регистрации декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее – декларация). Об этом сообщает пресс-служба Главного управлении ГФС в Луганской области.

«Обращаем внимание, что это необходимо сделать не позднее чем за 60 календарных дней до выезда. Декларация подается за три последних отчетных налоговых периода (при наличии неисполненного долга по представлению) и за отчетный период текущего года (с начала текущего года до срока, на который приходится день подачи такой декларации)», – говорится в сообщении.

Проверка контролирующим органом осуществляется в течение 30 календарных дней после поступления такой декларации. В случае отсутствия налоговых обязательств налогоплательщику выдается соответствующая справка.

Справка об уплате или отсутствии налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора подается в органы таможенного контроля при пересечении границы и является основанием для проведения таможенных процедур. Справка действительна в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи.

В госслужбе также пояснили, что обязанность по представлению налоговой декларации налогоплательщиками-резидентами, выезжающими за границу на постоянное место жительства, определена п. 179.3 ст. 179 Налогового кодекса Украины и постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2010 года № 1243 «О порядке выдачи справки об уплате налога на доходы физических лиц плательщиком налога – резидентом, выезжающим за границу на постоянное место жительства, и об отсутствии налоговых обязательств по такому налогу».