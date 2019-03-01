На Донбассе в понедельник сохраняется режим тишины

На Донбассе в понедельник сохраняется режим тишиныВчера, 18:56
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохраняется режим тишины по состоянию на 18:00 11 марта 2019 года.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.
Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - указано в сообщении.