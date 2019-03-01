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Женщины Луганской области представлены к государственным наградам

Вчера, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

Согласно указу №58/2019, который подписал президент Украины Петр Порошенко, женщины Луганской области представлены к государственным наградам.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Так, за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности страны, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм отмечены многие украинки, среди которых и жительницы Луганщины.

Почетное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоено учительнице коммунального опорного учреждения «Тепловский учебно-воспитательный комплекс Станично-Луганского района Луганской области» Натальи Щекатуновой; звание «Заслуженный работник культуры Украины» - методисту областного коммунального учреждения «Северодонецкий колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева» Натальи Пасечник.

Заслуженным работником образования Украины стала декан факультета ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» Татьяна Пинчук.

Заслуженным юристом Украины стала заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Луганской области - начальник Управления государственной исполнительной службы Марина Прилуцкая.


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