Как будут голосовать военные в зоне ООС

Военные, служащие в районе операции Объединенных сил, будут голосовать на выборах президента 2019 так же, как и остальные граждане Украины.

Об этом рассказал командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев телеканалу "Ua:Донбасс".

По словам Наева, отдать свой голос военные смогут с паспортом на избирательных участках. Для тех военных, которые будут находиться во время выборов на передовых позициях, подвоз ящиков с бюллетенями не предусмотрен.

"Там, где будет возможность отойти - то пойдут проголосуют. А где не будет такой возможности - значит, будут продолжать защищать", - сказал командующий ООС.

Наев также добавил, что среди военнослужащих ООС никакой предвыборной агитации не проводится.