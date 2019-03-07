В оккупированном Луганске мужчина получил минно-осколочные ранения

В оккупированном Луганске минно-осколочные ранения получил мужчина. Об этом сообщает т.н. пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 10 марта в реанимационное отделение больницы в Луганске с минно-осколочными ранениями и травматической ампутацией левой стопы доставлен мужчина 1953 года рождения. Инцидент произошел на ул. Полюсной.

«Состояние пострадавшего тяжелое. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – заявляют в «МЧС».